T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/145 esas

DAVALI : Erdal Artan, M**t ve H***i oğlu,55*******18

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Fatma Artan, Mehmet Artan, Mecit Artan, Ali Artan, Zeliha Artan, Yusuf Artan, Recep Artan, Yakup Artan, Mahmut Artan, Kemal Artan, Havva Artan, Huri Artan, Hatice Artan, Hasan Artan'a yönelik açılan davada özetle; Trabzon, Araklı, Çukurçayır Köyü,261 ada,131 parselde bulunan taşınmazın 437,08 m²lik kısmı için irtifak hakkının dilekçe ekindeki krokide belirtilen şekilde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edilmesini, acele kamulaştırmada davalılara ödenen bedelin tespit edilen bedelden mahsubunu, taşınmaz üzerinde bulunan haciz, ipotek ve benzeri takyidatların bedele yansıtılmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 12/06/2019 tarihli Fen raporunda "Trabzon ili Araklı İlçesi, 261 ada 131 nolu kadastro parselinin konumu ve dosyada mevcut kamulaştırma krokileri incelendiğinde 2207.24 m² yüzölçümünde ahşap ev ve çayırlık vasfında olan Çukurçayır Mahallesinde Kain 261 ada 131 parselin ekli krokide kırmızı renkle boyalı 437,08 m²lik kısmı üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesis edilmiştir. Araklı Belediye Başkanlığı'nın 24/04/2019 tarihli ve 1451 sayılı yazısından dava konusu 261 ada 131 nolu parselin kadastro parseli olup uygulama imar planı sınırları içerisinde olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca arşivimizdeki kadastral projelerin aynı koordina sistemine dönüştürülüp birleştirilemsi suretiyle dava konusu parselin devlet kurumları ile mahalle merkezi ve devlet karayoluna olan mesafeleri tespit edilmiştir. Buna göre dava konusu parselin Araklı Hükümet Konağına olan uzaklığının 27330 metre, Araklı Bayburt Karayoluna olan uzaklığının 4061 metre ve mahalle merkezine olan uzaklığının ise 310 metre kuş uçuşu mesafede olduğu tarafımdan hesaplanmıştır" görüşünü sunmuştur.

Mahkememizin 24/03/2021 tarihli teknik raporunda "16/04/2019 dava tarihi itibariyle dava konusu Çukurçayır Mahallesi 261 ada 131 nolu parsel üzerinden davacı idare tarafından geçirilen ENH sonucu taşınmazda meydana gelen değer düşüklüğü bedeli toplam 3.761,61 TL davalılara ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır " görüşünü sunmuşlardır.

Davalı Mehmet Artan'ın mirasçıları Huri Artan, Ayhan Artan,Erdal Artan davaya dahil edilmiştir. Davalı Ali Artan'ın mirasçıları Zeki Artan, Bayram Artan, Abdurrahman Artan, Adem Artan, Ömer Artan davaya dahil edilmiştir.

Dava dilekçesine cevap süresinin 6100 sayılı HMK'na göre tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu ve bu süre içerisinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, mahkememiz duruşmasının 20/03/2024 günü 09:05 saati olduğu" ihtarları tebliğ olunur.

Dava dilekçesinin, Dahili dava dilekçesinin, bilirkişi raporlarının TK 29/3 uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.01/12/2023