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        T.C. ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

        Kastamonu ili, Araç ilçesi, Saltuklu Köyü, 103 cilt, 27 hane, 12 BSN'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Makbule oğlu, 03/03/1953 doğumlu, 31063939396 T.C. Kimlik numaralı Habibe Külahlı'nın gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda kimliği belirtilen Habibe Külahlı'nın nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2023/309 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların hazineye intikal edeceği M.K.'nun 33. ve 588. maddesince 1.(Birinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960857
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