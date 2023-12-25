İ L A N

T.C.

ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu ili, Araç ilçesi, Kıyan Köyü, 74 cilt, 17 hane, 10 BSN'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Şaziye oğlu, 16/02/1953 doğumlu, 26609087648 T.C. Kimlik numaralı Rüstem Demirci'nin gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda kimliği belirtilen Rüstem Demirci'nin nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2023/563 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların hazineye intikal edeceği M.K.'nun 33. ve 588. maddesince 1.(Birinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur.