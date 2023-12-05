Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Resmi İlanlar T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 14.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL

        T.C. ANTALYA

        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/251 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NOLU TAŞINMAZINÖzellikleri : Antalya İli, Döşemealtı İlçe, DÜZLERCAMI Mahalle/Köy, 9946 Ada, 5 Parsel, Satışa konu taşınmaz 9946 Ada 5 Parsel ana taşınmazın Döşemealtı Belediye hizmet alanı içerisinde bulunmakta olup, borçlu adına 1/1 tam hisseli olup, tapuda arsa olarak gözükmektedir.Halen boş bir arsa konumundadır. Çevrede kısmi yapılaşmalar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; ana taşınmaz arsa vasfında olup,Döşemealtı Belediyesindeki imar durumuna göre 1/1000 lik uygulama imar planında ayrık nizam,2 kat müsaadeli,su basman kotu 0,50 m,taks -- ,kaks 0,60 olup konut alananında kalmaktadır.Ancak Ek Bilgiler kısmında parsel içim zemin etüdü,parsel ve temel aplikasyonları yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez notu düşülmüştür.Adresi : Düzlerçamı Mahallesi,Uzunkuyu Caddesi, No 88 Döşemealtı/Antalya Yüzölçümü : 452 m2İmar Durumu : Belediye kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş numarataj belgesi bulunmamakta olup. Ulusal Adres Kayıt Sisteminde ( MAKS) : Düzlerçamı Mahallesi Uzunkuyu Caddesi No: 88 olarak geçtiği tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde düzenlenmiş herhangi bir Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır.Kıymeti : 4.068.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: MUHTELİF KURUM HACİZLERİ VE S... A... LEHİNE 20/01/2023 TARİH1372 YEVMİYE NOSU İLE AİLE KONUTUDUR ŞERHİ VARDIR.Tapu kaydındaki gibidir.Artırma Bilgileri
        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 15:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 15:00

        05/12/2023

        Ayla DURMUŞ İcra Müdür Yardımcısı

        132521

        E İMZALIDIR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01900102
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu