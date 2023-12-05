T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/251 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/251 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
05/12/2023
Ayla DURMUŞ
İcra Müdür Yardımcısı
132521
E İMZALIDIR
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.