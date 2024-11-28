T.C.

ANTALYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

8. CEZA DAİRESİ

Dosya No : 2024/2198 Esas

2024/2057 Karar



İ L A N



Sanık Maxım Gorbunov hakkında Antalya 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2022/534 Esas 2023/406 Karar sayılı kararı ile verilen 7 yıl hapis cezasına yönelik katılan vekili tarafından istinaf başvurusu yapılması üzerine dosyanın dairemize gönderildiği, dairemizin 13/09/2024 tarih 2024/2198 Esas 2024/2057 Karar sayılı kararı ile "Yerel Mahkemece sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet kararında; düzeltilen husus dışında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, yeterli gerekçeyi taşıdığı, ancak;

CMK.'nun 324/5. maddesi karşısında Türkçe bilmeyen sanık için görevlendirilen tercüman bilirkişi ücreti 1.350 TL'nin yargılama gideri olarak sanıktan alınamayacağının düşünülmemesi CMK.'nun 280/1-a ve 303/1-h. maddeleri gereğince dairemizce olayın daha ziyade aydınlanmasını gerektirmeden ve duruşma açılmadan düzeltilebilecek bir yanılgı olduğu anlaşılmakla;

Hükümde yargılama giderlerine ilişkin paragrafta yer alan tercüman gideri 1.350 TL'nin yargılama giderlerinden çıkartılması suretiyle, DÜZELTİLEREK,

Katılan vekilinin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Sanık Maxım Gorbunov hakkında hükmedilen ceza miktarına göre CMK.'nun 109/3-a. maddesi gereğince yurt dışına çıkışının yasaklanması şeklinde verilen adli kontrol kararının DEVAMINA, dairemizin adli kontrolün devamına ilişkin kararına karşı kararın sanık ve katılan vekiline tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesine itiraz hakkı bulunduğunun bilinmesine,

Kararın sanık ve katılan vekiline tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde Dairemize veya bulunduğu yer ilk derece ceza mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Yargıtay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurabilecekleri, CMK'nın 289. maddesinde belirtilen kesin hukuka aykırılık halleri dışında hükmü temyiz edenin temyiz sebeplerini bildirmesi gerektiği aksi halde CMK'nın 294/1. maddesi gereğince temyiz talebinin reddedileceği hususunun ihtarına, temyiz yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleştirileceği hususunun bildirilmesi suretiyle temyizi kabil olmak üzere verilen karar ile "kararın katılan vekilinin; herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiş ise de; yerel mahkeme tarafından sanığa 7 yıl hapis cezası verilmiş olması ile saptanacak sair sebeplerle usule, yasaya ve hukuka aykırı kararın kaldırılmasını temyiz incelenmesinde resen dikkate alınacak incelemeler ve yerel mahkemenin hüküm kurmuş olduğu 5237 sayılı TCK'nun 142/2-e-h.2 maddesi doğrultusunda sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmesi" hususunda temyiz ettiğine dair temyiz dilekçesi 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özeti ve katılan vekilinin temyiz ettiğine dair temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine, ilan metni ve ilan suretinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Mahkemeler Divanhanesinde 1 ay süre ile asılı kalmasına, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususun ilanen tebliğ olunur. 25/11/2024