T.C.

ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/349 Esas

Davacı, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ileDavalılar, HASAN BAKİR, SERCAN KORKMAZER arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davalı SERCAN KORKMAZER'e (TC:49963575378) dava dilekçesi ve tensip zaptı gösterilen adreste tebliğ yapılamamış, mernis adresinin de bulunamamış olması ve geçerli adresi de zabıta tahkikatı ile tespit edilememiş olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve tebliğ olunur.