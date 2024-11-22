T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2023/793ESAS

KARAR NO: 2024/680 KARAR



Sanık AYŞEGÜL SOYTÜRK üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi kapsamındaki Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin25/09/2024 tarih ve 2023/793esas, 2024/680karar sayılı ilamı ile;

5237 sayılı TCK’nın204/1 maddesi kapsamında; 5 yıl süre ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNE dair ceza verilmiş olup,

Memik ve Fatma kızı06/11/1997 Nurdağı doğumlu AYŞEGÜL SOYTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı AYŞEGÜL Soytürk'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.