T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/526 Esas

DAVALI : NİCOLA JAYNE ŞİMŞEK

Davacı Cengizhan Şimşek tarafından, Nicola Jayne Şimşek aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olanboşanmadavası ara kararı gereğince;

Dava konusu olan boşanma davasında davalı Nicola Jayne Şimşek'e tüm aramalara rağmen adresi ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığındanilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.