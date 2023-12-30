T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/74 Esas



DAVALI : DILAFRUZ NIYOZOVA



Davacı Tayfun Dağ tarafından, Dılafruz Nıyozova aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan boşanma davası ara kararı gereğince;

HMK.139.md.uyarınca,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ihtar olunur.

Durusma Günü: 28/02/2024 günü saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.