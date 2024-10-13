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        T.C. ANTALYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.10.2024 - 00:00

        İ L A N

        T. C. ANTALYA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2019/655
        KARARNO : 2024/253


        Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan sanık İBRAHİM MOAJEL hakkında, mahkememizin 31/01/2024 günlü ve aynı sayılı kararı ile 5237 SY 205/1-1, 62/1, CMK'nın 231/6, 231/5 maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanık İBRAHİM MOAJEL'e tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla,
        7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103247
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