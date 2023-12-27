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        T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 27.12.2023 - 00:00
        T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/630 Esas


        KARAR NO : 2023/727


        Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan Mahkememizin 25/10/2023 tarih ve 2023/630 Esas-2023/727 Karar sayılı Kararı ile CMK.nun 231/5.maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Zeki ve Zekiye oğlu, 25/03/1998 doğumlu MUHAMMED ÖZYER tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf edebileceğine,
        3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957398
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