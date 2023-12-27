T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/630 Esas



KARAR NO : 2023/727



Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan Mahkememizin 25/10/2023 tarih ve 2023/630 Esas-2023/727 Karar sayılı Kararı ile CMK.nun 231/5.maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Zeki ve Zekiye oğlu, 25/03/1998 doğumlu MUHAMMED ÖZYER tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.