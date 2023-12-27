T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/737 Esas

KARAR NO : 2023/682

Silahla kasten yaralama suçundan Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2023/737 Esas-2023/682 Karar sayılı Kararı ile 5237 Sayılı TCK 86/2. maddesi gereğince 4 ay 15 gün hapis cezası kararı verilen Yakup ve Gönül oğlu, 09/08/1991 doğumlu FAHRETTİN GÜNER tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.