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T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/579 Esas

KARAR NO : 2024/360 Karar



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında, Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından sanık Bayram Sezer hakkında, 07/10/2024 tarihli karar ile TCK'nın 125/3-a ve 265/1. Maddeleri gereğince verilen mahkumiyet hükümlerinin CMK'nın 231. Maddesi gereğnce açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, Hasan ve Songül oğlu, 08/08/1996 doğumlu, Yozgat, Boğazlıyan, Bahçeler mah/köy nüfusuna kayıtlı BAYRAM SEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, BAYRAM SEZER'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.