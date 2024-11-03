T.C.

ANTALYA

3. ÇOCUK MAHKEMESİ

2019/180 Esas

2024/322 Karar

31.10.2024



İLAN METNİ



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 27/09/2024 tarih 2019/180 Esas, 2024/322 sayılı ilamı ile hakkında TCK.204/1, 31/3, 62/1 maddesi gereğince 1 Yıl 1 Ay 10 Gün Hapis cezasıyla cezalandırılmasına dairverilen hüküm, CMK.231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup,Suça sürüklenen çocuk Salıh ve Shıreen Sedqı kızı, 01/04/2002 IRAK doğumlu HOZAN SALAM SALIH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 hafta yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.