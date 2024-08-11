T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/33 Esas

DAVALI : MUZAFFER ALTINTAŞ



Davacı tarafından aleyhinize açılan Rücuen Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kayıtlı adresinize davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunamadı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi özetinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 122 ve 127. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyrulur.

Dava Dilekçesinin Özeti:

Davacı vekili; müvekkili kurumun temizlik, güvenlik, bakım işlerinin yürütülmesi için ihale yolu ile hizmet alımları yaptığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünde 'mamul yemek alımı' ihalesi kapsamında değişen davalı firmalar personeli olarak yemekhane bünyesinde 01/07/2009 - 30/04/2016 tarihleri aralığında çalışan Ali Tüyli vekili tarafından müvekkili kurum aleyhine açılan Antalya 3. İş Mahkemesinin 2017/775 Esas sayılı davası mahkemenin 13/11/2019 tarihli ve 2019/610 Karar sayılı kararı ile kısmen kabul edildiğini, karar doğrultusunda 25/10/2021 tarihinde Antalya Genel İcra Dairesinin 2020/46249 sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine ilişkin icra emri üzerine dava dışı işçi Ali Tüyli lehine hükmedilen kıdem tazminatı ve diğer alacak kalemleri faizi ile 54.806,93TL tutarın müvekkili kurum tarafından ödendiğini, davalı şirketler ile müvekkili kurum arasında akdedilen sözleşmelerde işçilerin her tür ücret ve alacaklarından ihaleyi alan yükletici şirketin sorumlu olacağı kararlaştırıldığından idarenin bu konuda sorumluluğunun bulunmadığını, bu sebeple müvekkili idare tarafından ödenen toplam 29.244,62TL tutarın Hazine zararına yol açan davalılardan sorumlulukları oranında rücuen tazmini ve tahsilini talep etmiştir.