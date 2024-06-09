T.C. ANTALYA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

SAYI:2016/717 E, 2024/79 K



Mahammad Reza ve Batal oğlu, 27/07/1991 D.lu, İran uyruklu, son olarak Topkapı Cd. Dullar Çıkmazı Sk No:2 Topkapı/İSTANBUL adresinde ikamet eden sanık YOUNES KHOSHRAH'a kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 09/02/2024 tarihli karar ile; sanık hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan CMK'nin 231/5 md. uyarınca HAGB kararı verilmiştir. Tebliğtarihinden itibaren7 gün içerisinde Antalya Nöb. Ağır CM nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.