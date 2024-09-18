T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/144 Esas

KARAR NO : 2023/796



Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/12/2023 tarihli ilamı ile 6 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan ancak TCK'nın 51. Maddesi gereğince hapis cezasının ERTELENEREK 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA karar verilen Metin ve Nesli kızı, 01/10/1999 doğumlu, Antalya, Muratpaşa, Gebizli mah/köy nüfusuna kayıtlı SULTAN DÖNMEZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13.09.2024