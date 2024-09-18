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        T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.09.2024 - 00:00
        T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2021/656 Esas
        KARAR NO : 2024/10


        Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2024 tarihli ilamı ile 1 YIL HAPİS ve 200,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılan Güner ve Şükran oğlu, 08/12/1991doğumlu TUGAY METİN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02091231
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