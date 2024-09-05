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        T.C. ANTALYA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.09.2024 - 00:00
        T.C.
        ANTALYA
        11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.37331087-2023/635-Ceza Dava Dosyası

        İLAN

        ANTALYA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN


        Mahkememizin 2023/635 Esas, 2024/192 karar sayılı kararı ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis,11.240,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Hikmet ve Nebahat oğlu, 22/08/1997 FATİH doğumlu, Elazığ, Maden, Kavak mah/köy nüfusunda kayıtlı Erkan KÖSE' ye verilen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin de tesbit edilemediği anlaşılmakla;
        7201 Sayılı yasanın28 ve 29.Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine,aynı yasanın31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7günlükyasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak,yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kesinleştirilerek infaza verilen karar ilanen tebliğ olunur. 02.09.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02085163
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