T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tereke Hâkimliği)

Tasfiye Memurluğu

Sayı:2022/1 Tereke Satış (Tasfiye)



TASFİYENİN KAPATILMASI İLANI



Terekesi Tasfiye Olunanın

Adı-Soyadı : Halil SİRKECİOĞLU

Vefat Tarihi : 25.01.2020

T.C. Kimlik Numarası : 2053***8242

Antalya 1. Sulh Hukuk (Tereke) Mahkemesinin 2020/176 Tereke Esas, 2022/20 Tereke Karar sayılı, 14.02.2022 tarihinde kesinleşen ilamı ile murisin terekesinin Türk Medeni Kanununun 612. maddesi gereğince tasfiyesine karar verilmiş, terekenin tasfiyesi aşamasında yasal mirasçılarca İcra ve İflas Kanununun (İİK) 183. maddesi kapsamında mirası kabul ettikleri beyan edilmekle mahkemenin 10.12.2024 tarihli ve aynı sayılı ek kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin kapatılmasına karar verilmiştir.

İİK'nın 254/son maddesi uyarınca ilan olunur.