T.C.

ANKARA

85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/147

KARAR NO : 2025/611



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/07/2025 tarihli ilamı ile Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Hacıbey ve Gözel oğlu, 05/09/1968 Adapazarı doğumlu GÜLŞEN GÖÇER, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19.09.2025