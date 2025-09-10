Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 78. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.09.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        78. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İLAN

        ESAS NO : 2024/35
        KARAR NO : 2025/156

        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.05.2025 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ise de Mehmet ve Fatma oğlu, 01.02.1982 Narman doğumlu sanık Osman COŞKUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

        1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

        Hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize/herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe vermesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02290604
        Yazı Boyutu