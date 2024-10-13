T.C.

ANKARA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2018/863 Esas

Karar No : 2024/352

İ L A N



Haksız yere elde bulundurulan aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan, Gürcistan uyruklu sanık Bobizon ve Tamab' dan olma, 01/01/1971 d.lu ALEKSANDRE TEZELASHVILI hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanığın eylemine uyan TCK’nın 142/2-d, 62/1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve sanık hakkında kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, TCK’nın 53.maddesinin uygulanmasına,

Sanığın gözaltında geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. Maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA,

Gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki bir mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf Yasa Yolu açık olmak üzere, kararın süresinde istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verileceğine dair karar verildiği,

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın tebliğ adresinin bulunamaması ve Mahkememiz ilamının hiç bir şekilde kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince sanık ALEKSANDRE TEZELASHVILI' ya ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.