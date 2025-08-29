T.C.

ANKARA

22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/88 Esas

Konu : İlanen Tebligat Hakkında

04.08.2025

İLAN

Davacı , TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalı , FAİK ATASOY arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle; Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/88 Esas sayılı dosyasında davalı Faik Atasoy adına tebligat yapılamadığından; Mahkememizin 24/07/2025 tarihli ön inceleme tensip zaptı uyarınca; "Davacı vekiline ve davalıya ön inceleme duruşması için HMK'nun 139. maddesi uyarınca açıklamalı davetiye gönderilmesine, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu tebligatın tarafınıza ulaşmasından itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanıza, verilen kesin süre içerisinde yukarıda açıklanan hususların yerine getirilmemesi halinde HMK'nın 139/1-ç maddesi uyarınca dosyaya sunulmayan veya gerekli açıklamala yapılmayan delillerin dayanılmasından vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği ihtar olunmasına( ihtaratın tebligat ile yapılmış sayılacağına), Ön inceleme duruşmasının 11/12/2025 günü saat 09:50 'a bırakılmasına," dair karar verildiği hususlarının iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.