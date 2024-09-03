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        T.C. ANKARA 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.09.2024 - 00:00
        T.C. ANKARA 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2024/26-Ceza Dava Dosyası

        SUÇ : 5941 Sayılı Çek Kanunu
        KANUN MADDESİ : 5. Madde 1. Fıkra


        Müşteki tarafından borçlu aleyhine yukarıda yazılı atılı suçtan belirtilen kanun maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle açılan davada şikayet dilekçesi ve duruşma günü adresi meçhul olan borçluya tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup; borçlunun 14/11/2024 tarih saat 09:51'de mahkememizde yapılacak duruşmaya gelmediği takdirde İİK 349 maddesi gereğince yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği, iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.


        SANIK : MAIA MIKELADZE,
        Kurtuluş Mah. Özsoy Sk. No:26 Yenişehir/BURSA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02084124
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