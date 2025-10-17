Örnek No:55*

T.C.

ANKARA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/58 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, MEMLİK Mahalle/Köy, 134 Ada, 46 Parsel, C BLOK 1. KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Adresi : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Memlik Mahallesi, Dervişler Yapı Kooperatifi Kümeevleri, No:157C/5 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 38.167,86 m2

Arsa Payı : 21825/3816786

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:44

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:44

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:44

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, PURSAKLAR Mahalle/Köy, 95172 Ada, 2 Parsel, 7. KAT 30 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Adresi : Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Merkez (Tapuda Pursaklar) Mahallesi, Taç Sokak, Fatih Sitesi, No:2/30Pursaklar / ANKARA

Yüzölçümü : 2.477,00 m2

Arsa Payı : 78/2477

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:48

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:48

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:48

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, ÇAMLIK Mahalle/Köy, 20912 Ada, 6 Parsel, ZEMİN KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Adresi : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Battalgazi (Tapuda Çamlık) Mahallesi, 1882. Sokak, Huzur Apartmanı, No:8/6 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 900,36 m2

Arsa Payı : 4000/90036

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:41

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:41

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:41

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, FERİDUNÇELİK Mahalle/Köy, 24129 Ada, 4 Parsel, 5. KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖL ...

Adresi : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Şehit Kazım Yalçın Caddesi, Boztaş Apartmanı, No:12/20 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 1.257,56 m2

Arsa Payı : 6500/125756

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 3.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:48

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:48

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:48

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37149 Ada, 3 Parsel, 3. KAT 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi, Ekin (Tapuda Ekin-İmar) Mahallesi, Su Sokak, Birlik Apartmanı, No:6/14 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 666,00 m2

Arsa Payı : 52/666

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:23

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:23

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:23

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37789 Ada, 10 Parsel, 3. KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Adresi : Ankara İl, Mamak İlçesi, Başak (Tapuda Ekin-İmar) Mahallesi, Çağrı Sokak, No:18/20 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 1.005,00 m2

Arsa Payı : 60/1005

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:43

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:43

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:43

14/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.