T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
ANKARA
2025/58 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, MEMLİK Mahalle/Köy, 134 Ada, 46 Parsel, C BLOK 1. KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Adresi : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Memlik Mahallesi, Dervişler Yapı Kooperatifi Kümeevleri, No:157C/5 Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 38.167,86 m2
Arsa Payı : 21825/3816786
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:44
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:44
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:44
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Pursaklar İlçe, PURSAKLAR Mahalle/Köy, 95172 Ada, 2 Parsel, 7. KAT 30 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Adresi : Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Merkez (Tapuda Pursaklar) Mahallesi, Taç Sokak, Fatih Sitesi, No:2/30Pursaklar / ANKARA
Yüzölçümü : 2.477,00 m2
Arsa Payı : 78/2477
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:48
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:48
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:48
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, ÇAMLIK Mahalle/Köy, 20912 Ada, 6 Parsel, ZEMİN KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Adresi : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Battalgazi (Tapuda Çamlık) Mahallesi, 1882. Sokak, Huzur Apartmanı, No:8/6 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 900,36 m2
Arsa Payı : 4000/90036
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 3.350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:41
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:41
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:41
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Altındağ İlçe, FERİDUNÇELİK Mahalle/Köy, 24129 Ada, 4 Parsel, 5. KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖL ...
Adresi : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Şehit Kazım Yalçın Caddesi, Boztaş Apartmanı, No:12/20 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 1.257,56 m2
Arsa Payı : 6500/125756
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 3.450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:48
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:48
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:48
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37149 Ada, 3 Parsel, 3. KAT 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Adresi : Ankara İli, Mamak İlçesi, Ekin (Tapuda Ekin-İmar) Mahallesi, Su Sokak, Birlik Apartmanı, No:6/14 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 666,00 m2
Arsa Payı : 52/666
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:23
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:23
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:23
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EKİN-İMAR Mahalle/Köy, 37789 Ada, 10 Parsel, 3. KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM
Adresi : Ankara İl, Mamak İlçesi, Başak (Tapuda Ekin-İmar) Mahallesi, Çağrı Sokak, No:18/20 Mamak / ANKARA
Yüzölçümü : 1.005,00 m2
Arsa Payı : 60/1005
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:43
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:43
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:43
14/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.