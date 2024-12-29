Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 30.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANKARA
        GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
        2023/1588 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1588 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EGE-İMAR Mahalle/Köy, 39453 Ada, 5 Parsel, 7.kat 20 nolu bağımsız bölüm ( tam hisse ) Satılacaktır.
        Adresi : Ege İmar Mahallesi, 779. Cadde, Bayrak Sitesi No:8/20Mamak / ANKARA
        Yüzölçümü : 2.110,00 m² Arsa Payı : 63/2110
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı taşınmaza ilişkin incelemede parselasyon planında ayrık nizam E:1,70 hmax:Serbest yapılaşma koşullarında "Konut" kullanımında kaldığı,tespit edilmiştir.
        Kıymeti : 3.750.000,00 TL KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:18
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:18
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:18
        --------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:18

        26/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02147492
        Yazı Boyutu