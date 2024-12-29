Örnek No:55*

T.C.

ANKARA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1588 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1588 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Mamak İlçe, EGE-İMAR Mahalle/Köy, 39453 Ada, 5 Parsel, 7.kat 20 nolu bağımsız bölüm ( tam hisse ) Satılacaktır.

Adresi : Ege İmar Mahallesi, 779. Cadde, Bayrak Sitesi No:8/20Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 2.110,00 m² Arsa Payı : 63/2110

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı taşınmaza ilişkin incelemede parselasyon planında ayrık nizam E:1,70 hmax:Serbest yapılaşma koşullarında "Konut" kullanımında kaldığı,tespit edilmiştir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:18

26/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.