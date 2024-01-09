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        T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 09.01.2024 - 00:00
        T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        2022/1518 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1518 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, ALACAATLI Mahalle/Köy, 16513 Ada, 1 Parsel, 86 nolu depolu dubleks konut niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.
        Adresi : Yaşamkent Mahallesi, 3183.Cadde,Onur Sitesi, No: 1/86 Çankaya/Ankara
        Yüzölçümü : 25.913 m²
        Arsa Payı : 1/102
        İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Planı kapsamında kalmakta ve ayrık nizam, 2 Kat, Toplam İnşaat Alanı:16.200m2 ve Konut imarlıdır.
        Kıymeti : 6.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:50
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        Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:50
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        Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:50

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01963454
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