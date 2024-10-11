T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI



Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağıdaki listede yer alan Şehrin Muhtelif Yerlerinde Bulunan 65 (Altmış beş) Adet Elektrikli Şarj İstasyonuna İlişkin 130 (Yüz otuz) Adet Otopark Alanı ve Açık Alanının Kiraya Verilmesi, aşağıdaki tabloda yazılı süre ve bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na ihale günü 24.10.2024 saat 12.00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale 24.10.2024 tarihinde saat 14.00’de Yenimahalle, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. İhale edilecek yere ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren kira şartnamesi, en geç 23.10.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Yenimahalle, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:5 Belediye Hizmet Binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak görülebilir veya yerlere ait ihale şartnamesi ve eklerini 2.000,00-TL + K.D.V. karşılığında temin edilebilir. Kiraya Verilecek Yerler

SIRA NO ADRESİ NEVİ SÜRE M² 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE SAATİ 1 ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 65 ADET ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONUNA İLİŞKİN 130 ADET OTOPARK ALANI VE AÇIK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ ŞARJ İSTASYONU YERLERİ 5 YIL TOPLAM:1.625 M² ₺6.240.000,00 ₺187.200,00 14.00

İhaleye Girebilmek İçin İsteklilerde Aranan Şartlar

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler: Teklif mektubu T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgâh adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge. İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge. İstekli tarafından tüm sayfaları imzalanmış ihale dokümanının bir örneği. İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak). İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (dekont ya da makbuz). Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak borcu yoktur yazısı. İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) ibraz edilecektir.(Lisans başlangıç tarihi üzerinden ihaleye ilişkin yapılacak ilk ilan tarihine kadar en az 1 (bir) yıl geçmiş olması gerekmektedir). Enerji piyasası Düzenleme Kurumunun web sitesinden teyit edilebilir şekilde ihaleye ilişkin yapılacak ilk ilan tarihi itibariyle isteklinin EPDK şarj ağına kayıtlı en az 35 (otuz beş) adeti 22 kW ve üzeri güce sahip AC soketi ve en az 15 (on beş) adeti 120 kW ve üzeri güce sahip DC soketi olmak üzere toplamda en az 50 (elli) adet sokete sahip olduğuna dair belge Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

Teklif mektubu Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, kimlik fotokopileri İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde tevsik eden belgeler. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge. İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge. Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti. İstekli tarafından tüm sayfaları imzalanmış ihale dokümanının bir örneği. İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak) İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (dekont ya da makbuz). Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak borcu yoktur yazısı. İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen “Şarj Ağı İşletmeci Lisansı” belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) ibraz edilecektir.(Lisans başlangıç tarihi üzerinden ihaleye ilişkin yapılacak ilk ilan tarihine kadar en az 1 (bir) yıl geçmiş olması gerekmektedir). Enerji piyasası Düzenleme Kurumunun web sitesinden teyit edilebilir şekilde ihaleye ilişkin yapılacak ilk ilan tarihi itibariyle isteklinin EPDK şarj ağına kayıtlı en az 35 (otuz beş) adeti 22 kW ve üzeri güce sahip AC soketi ve en az 15 (on beş) adeti 120 kW ve üzeri güce sahip DC soketi olmak üzere toplamda en az 50 (elli) adet sokete sahip olduğuna dair belge. Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. Ortak girişim olması halinde;

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı ilanın 5.1 ve 5.2. maddelerinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İhaleye katılım sağlayacak ortak girişimi oluşturan her bir gerçek kişi/tüzel kişi ayrı yarı ihale dokümanının her sayfasını imzalayacaktır.

İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 2886 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 89 FAX : 0 312 507 26 11