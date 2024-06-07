Örnek No:55*



T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2020/5384 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/5384 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, KAZIMKARABEKİR Mahalle/Köy, 45261 Ada, 8 Parsel, Bodrum + 1.70 Kotu+ Zemin+1+2+Çatı Aralı Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz projesinde Bodrum + -1.70 Kotu + zemin + 1 + 2 + çatı aralı kattan oluşmaktadır. Bodrum kat, net ~190 m2, -1,70 kotunet ~60 m2, zemin katı net ~170 m2, 1.kat net ~105 m2, 2.kat net ~105 m2,çatı katı net ~70 m2 olmak üzere toplam kapalı net alan yaklaşık 700 m² brüt 760 m²kullanım alanına sahiptir. Ayrıca 1.kat açık teras alanında yaklaşık 52 m2, çatı katı açık teras alanında ise ~ 30 m2 ilave kullanım alanı mevcuttur. Bodrum kat, net ~190 m2, -1,70 kotunet ~60 m2, zemin katı net ~170 m2, 1.kat net ~105 m2, 2.kat net ~105 m2,çatı katı net ~73 m2 olmak üzere toplam kapalı net alan yaklaşık 703 m² brüt 763 m² kullanım alanına sahiptir. Ayrıca 1.kat açık teras alanında yaklaşık 52 m2, çatı katı açık teras alanında ise ~ 27 m2 ilave kullanım alanı mevcuttur. Proje harici çatı katında açık teras bölümünden yaklaşık 3 m2 lik alanın wc kullanım alanına dahil edildiği 1.katta yer alan gezilemeyen teras bölümünde ara bölme duvarın iptal edildiği hususu tespit edilmiştir. Bodrum katı su basmış olduğu halen su seviyesinin varlığı ek fotoğraflarda da görülmektedir. Dükkan içerisinde ısınma sistemine rastlanılmamıştır. Taşınmaz keşif anında boş durumdadır.

Adresi : Kazım Karabekir İstasyon Cad. No:92 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 323,00 m2

Arsa Payı : 323/323

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ticaret alanında bitişik nizam Hmax:9.50 m olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 15.223.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında '36000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(HTA Medikal Emlak Gıda İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 01/03/2018 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile toplam 36000,00 TL bedelle kira şerhi) 'şerhi , haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45201 Ada, 7 Parsel, 3. Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz, çatı aralı mesken nitelikli ve ana yapının (apartmanın) 3.Katında yer almaktadır. Taşınmaz projesinde ve fiilen; 3.kat 77 m² net, 96 m² brüt kullanım alanına çatı katı36 m² net, 42 m² brüt alan olmak üzere toplam 113 m² net, 138 m² brüt alana sahiptir. Ayrıca çatı katında 54 m2 açık teras alanı mevcuttur. Taşınmaz yerinde 3.katta;3 oda, salon, mutfak, banyo + wc, antre, 2 balkon, çatı katında; ise2 oda, banyo + wc, hol ve açık teras alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında doludur. Kiracı tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu dubleks meskendir. 960,00 m2 yüzölçümü, 58/960 arsa payı,

Adresi : Piyade Mah. (Tapu Kaydında Süvari) 1681 Cad. No:84 3. Kat D:9 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 960,00 m2 Arsa Payı : 58/960

İmar Durumu : İnşaat tarzı Klasik parsel Konut alanında, Ayrık nizam, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 1.695.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında '24.000,00 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır (HTA Medikal Emlak Gıda İnşaat İht. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti lehine yıllığı 4.800 TL bedelden 5 yıllığına kira şeri) ' şerhi , haciz ve ipotek şerhleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 13:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46771 Ada, 1 Parsel, A Blok 2. Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Etimesgut Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyası tarafımıza dijital ortamda verilmiş olup, dosyasında yalnızca 01.09.2005 tarih 630-05 belge nolu Yeni Yapı ruhsatı bulunmaktadır. Taşınmazın tadilat ruhsatı bulunmamakta olup, ruhsat süresi dolmuştur. Yapı ruhsatının yenilenmesi gerekmektedir. Dava konusu konut projesinde 2. Katta olmasına rağmen, bina girişi bodrum kattan sağlandığından fiili durumda 3. Katta dır. Güney ve doğu olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz; 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre-hol, banyo, 2 adet balkon alanlarından oluşmaktadır.Taşınmaz ; 103 m² net, ~140 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın kapsamlı bir onarıma ve eksiklerin tamamlanmasına ihtiyaç vardır. Taşınmaz keşif anında boş olup, Fiili durumu natamam meskendir. Eksik imalatlara göre bağımsız bölüm için yaklaşık inşat seviyesi %80 dir. . Binada oturulmaktadır.

Adresi : Bağlıca Mah. 1204 Sok. No:2 Atak Yuvam Sitesi A Blok 2. Kat D:10 Etimesgut

Yüzölçümü : 7.829,00 m2

Arsa Payı : 190/7829

İmar Durumu : İnşaat tarzı Konut alanında, E:0,7, Yençok 18 kat yapılaşma şartlarına haiz olduğu bilgisi edinilmiştir. İmar parselidir

Kıymeti : 1.770.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 13:45

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46118 Ada, 11 Parsel, B Blok 1. Kat 4 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark ve binada içerisinde 2 adet asansör bulunmaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesinde ve fiilen ; 125 m² net, 163 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz Mimari projeye göre 4 oda, salon, mutfak, duş, banyo+wc, antre, kiler, 1 balkon alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında doludur. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir

Adresi : Ahi Mesut Mahallesi, (Tapuda Elvan Mh) 1880.Cadde,İnci Park Evleri No: 7B Daire No:4 Etimesgut / ANKARA Yüzölçümü : 9.218 m2

Arsa Payı : 1/86

İmar Durumu : İnşaat tarzı Klasik parsel Konut alanında, Ayrık nizam, Emsal:1,25 YEnçok:24,50 m 8 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 3.300.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında '6000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. Ankara 1. Noterliğinin 15/02/2018 tarih 1215 sayılı kira sözleşmesi ile Bircan Karaağaç lehine) şerhi , haciz ve ipotek şerhi mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 14:00

31/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.