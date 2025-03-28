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        T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 29.03.2025 - 00:00

        T.C. Ankara Batı 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/585

        DAVACI : ADEM ARSLAN

        VEKİLİ : AV.MİNE GÜLÇİN AKSEL

        DAVALILAR : 1- SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2- SİNCAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ

        3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLI

        Davacı, ADEM ARSLAN ile Davalı, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

        Dava konusu Ankara İli, Sincan İlçesi, Çimşit Mahallesi Göde Kırığı Mevkiinde bulunan 4584 Ada 29 nolu parselin doğusunda, 4585 Ada 14 Parselin kuzeydoğusunda ve kuzeyinde yer alan, Ankara İli, Sincan İlçesi, Çimşit Mahallesi Göde Kırığı Mevkiinde bulunan 4584 Ada 27 ve 28 nolu parsellerin batısında yer alan taşınmazların zilyetlik yoluyla davacı Adem Arslan tarafından 1981 yılından bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Sincan Mal Müdürlüğü ve Sincan Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02197928
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