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T.C. ANKARA BATI 5. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/774 Esas

DAVALI : VOLKAN KOÇ İstasyon Mah. Bağlıca Sok. No:47/1 Etimesgut Etimesgut/ ANKARA



Davacı Nesrin SUCU tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü ve HMK 139/1. Maddesi uyarınca ''Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar olunur'' ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/04/2025 günü saat: 13:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139/1 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde dava Dilekçesi, duruşma günü ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin yerine geçerli olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.