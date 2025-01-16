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T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/920 Esas

10/01/2025

GAİPLİK İLANI



AYŞENUR GÜLER ile HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NEVZAT GÜLER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/01/2025



GAİP TC KİMLİK NO : 24877169004

ADI SOYADI : NEVZAT GÜLER

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : HANİFE

DOĞUM TARİHİ : 25/10/1993

DOĞUM YERİ : HAMAMÖZÜ