T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/481 Esas

DAVALI : BARAN AĞAR - Akdere Mahallesi 10. Cadde Çimen Sokak No:67/2 Mamak/ANKARA



Davacı Alaittin Ocakbaşı Lokantacılık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanağı, ihtiyati haciz talebinin reddi kararı, davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkartılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, ihtiyati haciz talebinin reddi kararı, davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın tebliğinden itibaren HMK'nun m.122,126 ve 129 gereği usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR.(HMK m. 121,122,126,127,129,140,145,194)