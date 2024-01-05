T.C. ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Esas No: 2022/600-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2023/282

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli kararı ile TCK’nın 37/1 maddesi delaletiyle 158/1-f-son, 43, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 8 yıl 9 ay hapis ve 1.471.920,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Owusu ve Esther oğlu, 25/12/1992 AWOROWA doğumlu ALFRED OWUSU POKU tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.