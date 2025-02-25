T.C.

ANKARA

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2022/127

KARAR NO: 2024/410



Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2024 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 10 AY HAPİS, 100 TL ADLİ PARA CEZASI ve TCK nun 53. Maddesinin 1, 2, 3. Maddelerinin uygulanmasına karar verilmişse de; Ahmad ve Semera oğlu, 1991 Suriye doğumlu MUHANNED HAMUD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18.02.2025