T.C.

ANKARA

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2016/1935

KARAR NO: 2020/137



Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2020 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan Beraatine karar verilen Muhammed ve Feride oğlu, 1989 Tahran doğumlu, ALİ ATAEI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, C. Savcısı ve Katılan vekilinin İstinaf talepleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.