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        T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 14.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2016/1935
        KARAR NO: 2020/137


        Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2020 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet suçundan Beraatine karar verilen Muhammed ve Feride oğlu, 1989 Tahran doğumlu, ALİ ATAEI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, C. Savcısı ve Katılan vekilinin İstinaf talepleri tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102972
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