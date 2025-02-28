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        T.C. ANKARA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.03.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.12243992-2024/570-Ceza Dava Dosyası
        25.02.2025

        İLAN METNİ

        Esas No : 2024/570
        Karar No : 2024/584
        Sanık : RAMAZAN ÖZTÜRK: Muharrem ve Hacer oğlu 05.05.1974 Kızılcahamam doğumlu, Ankara Kızılcahamam Balcılar köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Kamil Ocak mah. Başer sk. no: 26/9 K.Ören ANKARA adresinde oturur. TC: 15148132780
        Suç Tarihi : 02.10.2006
        Karar Tarihi : 19.12.2024
        Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son, 168/2, 62, 52
        Verilen Ceza/Karar : 1 yıl 3 ay hapis, 1.000.TL adli para cezası


        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02180262
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