T.C.

ANKARA

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.12243992-2023/43-Ceza Dava Dosyası



20.02.2025

Esas No : 2023/43

Karar No : 2024/484

Sanık : SUAT YARGIÇ : Mustafa Kemal ve Hatice oğlu, 02/01/1959 İSKENDERUN doğumlu, ADANA, MERKEZ, Kayalıbağ mah/köy nüfusunda kayıtlı.

TC Kimlik No:15850229518

Suç Tarihi : 03/08/2017

Karar Tarihi : 20.11.2024

Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son,

Verilen Ceza/Karar : Beraat



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.