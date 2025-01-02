T.C.

ANKARA

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.12243992-2024/418-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

27.12.2024

İLAN METNİ

Esas No : 2024/418Esas No : 2024/418

Karar No : 2024/430

Sanık : RAHMİ ÖZEL : Abdulbaki ve Emine oğlu 26.07.1993 Kozluk d.lu, Batman Kozluk Ünsaldı nüfusuna kayıtlı, Bayındır mah. 4714 sokak no: 29/1 Merkez BATMAN adresinde oturur.

(TC: 28613538994)

Suç Tarihi : 19.06.2023

Karar Tarihi : 31.10.2024

Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son,52/2, 52/4, 58/6

Verilen Ceza : 7 YIL 6 AY HAPİS, 1.800.000,00.TL ADLİ PARA CEZASI



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.