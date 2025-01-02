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        T.C. ANKARA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.01.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.12243992-2024/418-Ceza Dava Dosyası
        Konu : İlanen Tebligat

        27.12.2024

        İLAN METNİ

        Esas No : 2024/418Esas No : 2024/418
        Karar No : 2024/430
        Sanık : RAHMİ ÖZEL : Abdulbaki ve Emine oğlu 26.07.1993 Kozluk d.lu, Batman Kozluk Ünsaldı nüfusuna kayıtlı, Bayındır mah. 4714 sokak no: 29/1 Merkez BATMAN adresinde oturur.
        (TC: 28613538994)
        Suç Tarihi : 19.06.2023
        Karar Tarihi : 31.10.2024
        Kanun maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son,52/2, 52/4, 58/6
        Verilen Ceza : 7 YIL 6 AY HAPİS, 1.800.000,00.TL ADLİ PARA CEZASI


        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi İlan Portalı, Türkiye Geneli 50.000 Altı gazete, Genel İnternet Haber Sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149834
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