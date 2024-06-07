T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/1317 Esas

23/05/2024

Çankırı ili, Ilgaz ilçesi, Alpagut Mahallesi/Köyü, Cilt No:10, Hane No:17, nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Vesile'den olma 01/03/1936 doğumlu 35770169862 T.C. Kimlik numaralı muris Hamide TUNCA tarafından Altındağ 1. Noterliğinde 06/02/2014 tarih ve 2041 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin açılıp okunması davasında verilen ara karar gereğince;

Altındağ 1. Noterliği 06/02/2014 tarih ve 2041 yevmiye nolu vasiyetname noterlikte düzenlettirildiği anlaşılmakla vasiyetnamenin "Bu gün aklım ve şuurum yerinde olarak hiçbir baskı ve etki altında kalmadan aşağıda yazılı olduğu şekilde vasiyetimi yapıyorum, Şöyle ki: Tapu ile sahibi bulunduğum İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ DERVİŞALİ MAHALLESİ, HASANFEHMİ PAŞA MEVKİİNE KAİN TAPUNUN 2553 ADA NO, 43 PARSEL NUMARASINI TEŞKİL EDEN 12/100 ARSA PAYLI 2.KAT 5 (BEŞ) BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU DAİREMİ 34897198908 TC kimlik numaralı YAVUZ EFE isimli kişiye bırakıyorum, Ben ölene kadar benim ben öldükten sonra dairemin tamamı YAVUZ EFE' ye ait olacaktır. Son arzu ve isteğim budur. "şeklindeki vasiyetnameye karşı Mirasçı Şaban DANA' ya yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen mirasçılara vasiyetnameye karşı beyanda bulunmak üzere mahkememizde duruşmanın atılı bulunduğu 07/11/2024 günü saat 09:06'da hazır bulunmaları ve kendilerin kanuni bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde ve ilan tarihinden itibaren 1 ay zarfında vasiyetnameye itiraz etmediklerinde; vasiyetnamenin açılıp okundu ve mirasçılarına duyurulduğunun tespitine karar verileceği husus, duruşma gün ve saati ve vasiyetname özeti ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.