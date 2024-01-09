T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ



Sayı :2022/908 Esas

Davalı Fatıma Zahra Çelik(Pasaport No: F8576219); Davacı Ali Çelik tarafından aleyhinize açılan çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında; Yapılan tüm araştırmalar neticesinde adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı, ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,HMK122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, dava dilekçesine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap vermeniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermezseniz ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen ihtar olunur.

Duruşma Günü: 15/02/2024 günü saat 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,

HMK 147 ve 150 ve 186maddeleri gereğince, dilekçeler teatisi aşamasından sonra belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız, tanıklarınız var ise tanıklarınızı bildirmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda karar verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.