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        T.C. ANKARA 62. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        T.C. ANKARA 62. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/85 Esas

        KARAR NO : 2024/524


        Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2024 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 6 ay hapis , 100 tl adli para cezası ,velayet hak. vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK'nun 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK'nun 53/1-a,d,e), cezası ile cezalandırılan Turan ve Behiye oğlu, 01/02/1979 doğumlu, , Kırşehir Kaman Yelek köyü nüfusuna kayıtlı ERSİN ÇAKMAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ yapılamamıştır.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ülke genelinde yayınlanan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156646
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