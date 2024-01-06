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        T.C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.01.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2022/1701 Esas

        Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında; 11242065382 T.C. Kimlik numaralı, Fikri ve Tenzile oğlu, 27/08/1958 doğumlu, davalı Sami Şakacı adına;
        Mahkememizin dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü: 17/05/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK' nun 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01956525
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