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        T.C. ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 25.01.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2023/333 Esas
        KARAR NO : 2024/294


        Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile 6136 sayılı yasanın 13/2 maddesi gereğince 8.320,00 TL APC ile cezalandırılan Ahmet ve Meryem oğlu, 20/12/1981 doğumlu, FATİH KARAYİĞİTOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren bir hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,
        İlan ücretinin ve mahkememe masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02161078
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