T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/39

Mahkememizin 2023/39 Esas sayılı dosyasından: Davalı GÜLSEN PEKGÖZ(T.C. 608*****894)'ün yurt dışı ve yurt içi tebligata yarar adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön inceleme Tensip Zaptı, Bilirkişi raporu ve duruşma tarihleri de tebliğ edilemediğinden, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.