T.C.

ANKARA

37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.80062796-2021/211-Ceza Dava Dosyası

Konu: İlan metni

04.06.2024

İ L A N

Sanık Salıh ve Azıze oğlu,01/01/1987 HALEP doğumlu mah/köy nüfusuna kayıtlı Suriye uyruklu 99415721020 TC. Kimlik nolu IBRAHIM ELEHMEDMahkememizin19/10/2023 tarih 2021/211 Esas 2023/681 Karar sayılı karar ile Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK. nun 142/1-e , 62 . Maddeleri uyarınca 2 Yıl 6Ay Hapis Cezası ve TCK. 53. Md. 1,2,3 maddeleri uyarınca belirli Hakların uygulanmasına karar verilmiştir. Sanığın tüm aramalara karşın bulunup kararın tebliğ edilemediği nedeniyle 7201 sayılı Kanunun 28. Ve 29. Müteakip maddeleri uyarınca kararın GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından kesinleşme işleminin yapılmasına,

İlan ücretinin ve Mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.