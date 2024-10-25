T.C. ANKARA 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 34. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/430

DAVALI : BORA DOĞANAY



Davacı Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında davalı Bora Doğanay'ın bilinen adreslerine tebligat yapılamamış adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Borçlu Bora Doğanay'ın Çankaya Kavaklıdere 2521 ada 30 parsel 11 numaralı taşınmazı davalı Özer Serim'e mal kaçırmak için devrettiğini, devrin muvazaalı olduğunu belirtilerek tasarrufun iptali ile davacıya Ankara 29.İcra Müdürlüğünün 2021/11917 sayılı dosyasındaki alacak ve fer'ileriyle sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesine ilişkin işbu davaya iki hafta içerisinde cevap verilebileceği ayrıca 12/03/2025- 09:40'daki ön inceleme duruşmasında bizzat ya da vekille hazır olunması, sulh için gerekli hazırlığı yapması, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, muvafakat olmadan iddia ve savunmanın genişletebileceği/ değiştirebileceği, ön inceleme duruşmasının akabinde tahkikata geçileceği ve duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususları dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tensip tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024