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        T.C. ANKARA 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.37978942-2024/245-Ceza Dava Dosyası
        İLAN METNİ

        Esas No : 2024/245
        Karar No : 2024/456

        Sanık : Muhammet POLAT,TC Kimlik No:10594267970
        Aydın ve Derya oğlu, 15/06/2002 Altındağ doğumlu,
        Suç Tarihi : 11/02/2024
        Karar Tarihi : 07/11/2024
        Kanun Maddeleri :5237 sayılı TCK'nın 188/3,188/5,188/6,62/1, 52/2, 52/4, 53,58 maddeleri
        Verilen Ceza : 6 Yıl 3 Ay Hapis ve 12500 Tl Adli Para Cezası


        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175439
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