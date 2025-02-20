T.C.

ANKARA

31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.37978942-2024/245-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Esas No : 2024/245

Karar No : 2024/456

Sanık : Muhammet POLAT,TC Kimlik No:10594267970

Aydın ve Derya oğlu, 15/06/2002 Altındağ doğumlu,

Suç Tarihi : 11/02/2024

Karar Tarihi : 07/11/2024

Kanun Maddeleri :5237 sayılı TCK'nın 188/3,188/5,188/6,62/1, 52/2, 52/4, 53,58 maddeleri

Verilen Ceza : 6 Yıl 3 Ay Hapis ve 12500 Tl Adli Para Cezası



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.